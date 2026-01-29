Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, yılın ilk meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Güler, yeni yılda vergi affı istediğini dile getirdi.

Son dönemde enflasyon tartışmalarında tüccar ve sanayicinin hedef haline getirildiğini iddia eden Güler, fiyat artışlarının arkasındaki temel nedenlerin göz ardı edildiğini iddia etti.

TİCARET ODASI BAŞKANI GÜLER VERGİLERDEN DERT YANDI

Metin Güler, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: Tüccarlar ve sanayicilerin enflasyon baskısını hissettiğini belirten Güler, “Son dönemde, ürünlere zam yapanın doğrudan tüccar ve sanayici olduğu yönünde bir algı oluştu. Oysa pazaryerlerindeki yüksek komisyon oranları, kredi kartı komisyonları ve Katma Değer Vergisi gibi unsurlar fiyatları ciddi biçimde artırıyor. Ambalaj ve navlun hariç bir ürünün fiyatı neredeyse iki katına çıkıyor. Bu tablo bizi kökten rahatsız ediyor ve mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor” sözlerini sarf etti.

Güler, dijital pazaryerleri ve organizasyon platformlarındaki komisyon oranlarının yüzde 30’lara çıktığını belirterek, bu oranların yeniden düzenlenmesi için çağrıda bulundu.

Güler, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının kredi kullanımında en büyük engel olduğunu belirtti.

“2026 YILI İTİBARIYLA HEPİMİZİN ORTAK BEKLENTİSİ BİR VERGİ AFFIDIR”

“2026 yılı itibarıyla hepimizin ortak beklentisi bir vergi affıdır” diyen Güler, “Şirketlerde yıllardır dağıtılmamış karlar var, ortakların şirketten çektiği ya da şirkete borçlu olduğu tutarlar bulunuyor. Bunlar mevcut haliyle faizi ve vergisiyle talep edildiğinde şirketlerin ayakta kalması mümkün değil. Geniş kapsamlı bir vergi affıyla bu dosyaların kapatılması, ardından yeni ve net bir sistemle sıfırdan başlanması gerekiyor. Bu affı hızlı bir şekilde istiyoruz ve bekliyoruz” dedi.