

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Kent Konseyi Engelli Meclisi işbirliğinde Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “47 Kromozom Belgesel Gösterimi” ile Down sendromlu bireylerin yaşamlarına yönelik farkındalık oluşturuldu.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Hasan Âli Yücel Salonu’nda düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda alanında uzman isimler katılımcılara önemli bilgiler aktardılar.

ENGELLİLİK ALGISINDA DÖNÜŞÜM VURGUSU

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı ve Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen, toplumdaki engellilik algısının dönüşmesi gerektiğine dikkat çekerek, “47 kromozom Down sendromunu sembolize ediyor. Bugün belgesel gösterimimizle Down sendromlu bireylerin başardıklarını hep birlikte alkışlarsak özel gereksinimli bireylere bakış açımızı belki değiştirebiliriz.” dedi.

“TOPLUMU FARKLILIKLAR ZENGİNLEŞTİRİR”

Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol Menekşe ise konuşmasında, farklılıkların toplumu zenginleştirdiğini vurgulayarak, “Down sendromu bir eksiklik değil, farklı bir yaşam biçimidir. Sevgiyle anlayışla ve doğru destekle bu farklılık toplumun en değerli parçalarından biri haline gelir.” ifadelerini kullandı.

ALANINDA UZMAN İSİMLERDEN BİLGİLENDİRİCİ SUNUMLAR

Programda Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Hatice Bayram “Down Sendromlu Bireyler ve Hayata Katılım”, Uzman Dr. Begüm Demirci Şipka “Down

Sendromuna Çocuk Psikiyatrisi Perspektifinden Bakış: Gelişim, Davranış ve Ruh Sağlığı” ve Yetişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sercan Yılmaz “Yetişkinlikte Down Sendromu ve Psikolojik Dünya” başlıklı sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdiler.

Ayrıca program kapsamında, Büyükşehir Belediyesi personeli ve Down sendromlu Fotoğraf Sanatçısı Volkan Niyazi Madaslı tarafından gerçekleştirilen dans gösterisi izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Etkinliğin sonunda, Down sendromlu bireylerin yaşamını konu alan “47 Kromozom” belgeseli katılımcılarla buluştu. Program, Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği tarafından etkinliğe katkı sunan katılımcılara plâket takdim edilmesiyle sona erdi.