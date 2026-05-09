Down sendromlu oğlunun desteğiyle yeniden ayağa kalktı: Oğluyla mesai arkadaşı oldu

Toplumun ön yargılarına kulağını tıkadı



Kendi sağlığını toparladıktan sonra tüm enerjisini Doğukan'ın sosyal gelişimine adayan Canpolat, özel gereksinimli çocukların hayata kazandırılmasında ailenin kilit rol oynadığını vurguladı.

Eğitimin sadece okulda değil, evde başladığına işaret eden Canpolat, şöyle devam etti:

"Doğukan işe başlamadan önce de halk oyunları, müzik, resim ve yüzme gibi birçok aktiviteye katılıyordu. Özel eğitim tek başına yeterli değil, büyük görev aileye düşüyor. Ben evladımı hiçbir zaman eve kapatmadım, 27 senedir her yere beraber gittik. İnsanların, 'Bu çocuk normal mi, buralarda geziyor?' dediklerini duyduk. Çok ağladığım günler oldu ama hepsinin üstesinden geldim. Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelere şunu söyleyeyim, çocuklarına güvensinler, insanların ne dediğini düşünmesinler. Çocuklarınızın arkasında durun, onlar her şeyi başarır, yeter ki güvenin."

Doğukan'ın aldığı eğitimlerin ardından İSG Uluslararası Havalimanı'nda, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfına (İZEV) tahsis edilen ticari alanda işe başlaması, anne-oğulun hayatında yeni bir sayfa açtı.

Oğlunu yalnız bırakmak istemeyen ve çevresinden gelen "O çocuğu sabahın köründe alıp işe götürme" eleştirilerine kulak asmayan Canpolat, "Benim düşüncem farklıydı, benden sonra oğlumun kendi ayaklarının üstünde durması, hayatını idame ettirmesi gerekiyordu. Ben de herkes gibi evde oturup çayımı içebilirdim ama onu düşünmedim. Doğukan'ı her sabah saat 09.00'da buraya teslim ediyor, mesaisi bitene kadar terminal banklarında bekleyip 15.00'te kapıdan alarak eve gidiyordum. 3 sene boyunca bu şekilde geldik gittik." ifadelerini kullandı.