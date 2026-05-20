Showtime Performans Gösteri Sanatları koordinatörlüğünde gerçekleştirilen organizasyonda yeşil sahaya çıkan Melisa büyük bir mutluluk yaşarken, röportajında Fenerbahçeli futbolcularla da tanışmak istediğini dile getirdi.

Down sendromlu özel bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek ve hayallerine ışık tutmak amacıyla düzenlenen organizasyonla, 22 yaşındaki Down sendromlu Melisa’nın en büyük hayali gerçeğe dönüştürüldü. Bir halı saha maçında hakemlik yapmayı çok isteyen Melisa için Üsküdar Çengelköy’de bulunan Hasan Özaydın Spor Tesisleri’nde özel bir müsabaka organize edildi. Yeşil sahaya hakem formasıyla çıkan Melisa, maçı yöneterek hayalini gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Melisa, hayalini gerçekleştirmenin yanı sıra en büyük arzularından birini daha paylaşarak Fenerbahçeli futbolcularla da görüşmek ve tanışmak istediğini söyledi.

Organizasyonun detayları hakkında bilgi veren Showtime Performans ve Gösteri Sanatları Organizatörü Eren Kalender, Melisa’nın ablası vasıtasıyla kendilerine ulaştığını belirterek, "Hoş geldiniz, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Showtime Performans Gösteri Sanatları ailesi olarak bugün Melisa’mızın yanındayız. Melisa Down sendromlu, 22 yaşında. Her çocuğun olduğu gibi onun da bir hayali var; halı sahada top oynamak, hakemlik yapmak istiyormuş. Ablası vasıtasıyla bize ulaştı, biz de kayıtsız kalmadık. Bir araya geldik ve Melisa için bu etkinliği düzenledik" ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikle, Türkiye’de yaşayan binlerce Down sendromlu özel bireye umut olmak ve onların başarıları ile hayallerinin toplumda daha görünür olmasına katkı sağlamak amaçlandı.