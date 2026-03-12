Isparta’da özel gereksinimli öğrenciler için düzenlenen atletizm yarışlarında 100 ve 200 metrede birincilik kazanan Down sendromlu ortaokul öğrencisi Elif Akpınar’ın hayatı spora yönelmesiyle değişti.

Hareket eğitmeni ve antrenör Hüseyin Kuşçu tarafından atletizm yeteneği keşfedilen Nazmiye Demirel Ortaokulu Özel Eğitim 7. sınıf öğrencisi Elif, bu alanda kendini geliştirmeye başladı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında mücadele eden Elif, Yıldız Kızlar 100 metre ve 200 metre kategorilerinde şampiyon oldu.

Antrenör Kuşçu, gazetecilere, Elif ile yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını ve öğrencinin bu süreçte büyük ilerleme kaydettiğini söyledi. Özel gereksinimli çocukların toplumsal hayatta önemli roller üstlenebileceğini belirten Kuşçu, Elif’in zamanla güçlendiğini ve kendini ifade yeteneğinin geliştiğini vurguladı.

Elif’in annesi Zehra Akpınar da kızını sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için spora yönlendirdiklerini ifade etti. Spor başladıktan sonra kızında ciddi ilerlemeler gözlemlediklerini aktaran Akpınar, "Spor sayesinde Elif daha hareketli, kendi işlerini takip edebilen ve kendini daha iyi ifade edebilen bir çocuk oldu." dedi.

Elif ise kazandığı madalyalardan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, özel gereksinimli bireyleri spora katılmaya davet etti.