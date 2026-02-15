Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki down sendromlu çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Nenehatun Mahallesi Evren Sokak’ta dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil, karşıya geçmeye çalışan S.S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk yaralandı.

Kazanın ardından sürücü aracından inerek yaralı çocuğun yanına giderken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.S., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.