Dünya genelinde popülaritesi her geçen gün artan dövme sanatı, son yıllarda tıp dünyasının büyüteci altına alındı.

Yapılan son bilimsel araştırmalar, deri altına enjekte edilen mürekkep pigmentlerinin sadece cilt yüzeyinde kalmadığını, vücudun savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi üzerinde uzun vadeli ve beklenmedik etkiler yarattığını ortaya koydu.

LENF DÜĞÜMLERİNDE "MÜREKKEP" BİRİKİMİ

Almanya merkezli Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) tarafından yürütülen ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan kapsamlı bir analiz, dövme mürekkebindeki mikro ve nano parçacıkların kan dolaşımı yoluyla lenf düğümlerine taşındığını belgeledi.

Araştırmacılar, özellikle titanyum dioksit ve nikel gibi ağır metallerin lenf düğümlerinde kronik genişlemeye yol açtığını tespit etti.

AŞILARIN ETKİSİ NEDEN AZALIYOR?

Bağışıklık sisteminin "hafıza merkezi" olarak kabul edilen lenf düğümlerinin yabancı pigmentlerle dolması, vücudun yeni antijenlere (örneğin aşı içeriğine) tepki verme kapasitesini kısıtladığı gözlemlendi.

Konuyla ilgili görüş bildiren Lund Üniversitesi Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Christel Nielsen, dövmenin vücutta sürekli bir düşük seviyeli inflamasyon (iltihaplanma) durumu yarattığını vurguladı

Dr. Nielsen, bu kronik uyarılma halinin bağışıklık hücrelerini "meşgul" ederek, aşı gibi dış müdahalelere karşı verilmesi gereken spesifik yanıtı körelttiğini ifade etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: VÜCUT SÜREKLİ SAVAŞ HALİNDE

Dermatoloji ve immunoloji alanında dünya çapında tanınan New York Üniversitesi Langone Hastanesi'nden Dr. Marie Leger, dövme pigmentlerinin makrofaj adı verilen savunma hücreleri tarafından yutulduğunu ancak sindirilemediğini belirtti.

Dr. Leger, "Bağışıklık sistemi bu yabancı maddeyi yok edemediği için sürekli bir alarm durumunda kalıyor. Bu durum, özellikle tetanoz veya influenza gibi bağışıklık belleğine ihtiyaç duyan aşıların etkinliğinin beklenenden daha düşük seviyede kalmasına sebebiyet verdi" şeklinde konuştu.

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) tarafından hazırlanan raporlarda, mürekkep içindeki bazı maddelerin kanserojen etkilerinin yanı sıra bağışıklık sistemini modüle ederek vücudun doğal savunma hattını bozduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar, dövme yaptırmayı düşünen bireylerin özellikle sağlık geçmişlerini ve bağışıklık durumlarını gözden geçirmeleri gerektiğinin altını çizdi.