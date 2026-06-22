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Kaynak: AA

Dolar, haftaya 46,4560 liradan başlarken, euro ise 53,2610 liradan işlem görmeye başladı. Serbest piyasada dolar 46,4540 liradan alınırken 46,4560 liradan satılıyor. Euronun alış fiyatı 53,2590 lira, satış fiyatı ise 53,2610 lira olarak belirlendi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ise doların satış fiyatı 46,4450 lira, euronun satış fiyatı ise 53,2770 lira seviyesindeydi.

Haftaya yatay bir başlangıç yapan döviz kurlarında, küresel gelişmeler ve veri akışı yön arayışında belirleyici olmaya devam edecek.