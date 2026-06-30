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Kaynak: AA

Serbest piyasada dolar 46,6610 liradan, EURO ise 53,1950 liradan güne başladı. Döviz kurlarındaki sınırlı yükseliş, piyasada temkinli seyrin sürdüğüne işaret ediyor.

KAPALIÇARŞI’DA ANLIK FİYATLAR

İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 46,6590 liradan alınırken 46,6610 liradan satılıyor. EURO ise 53,1930 liradan alınarak 53,1950 liradan satışa sunuluyor.

DÜNKÜ KAPANIŞ SEVİYELERİ

Dün kapanışta dolar 46,64 liradan, EURO ise 53,25 liradan satılmıştı. Yeni günün açılışında kurlarda sınırlı değişim gözlendi.

PİYASADA TEMKİNLİ BEKLEYİŞ

Uzmanlar, döviz kurlarındaki hareketin küresel gelişmeler ve veri akışıyla şekillenmeye devam ettiğini belirtiyor. Gün içinde açıklanacak ekonomik verilerin kurlar üzerinde etkili olması bekleniyor.