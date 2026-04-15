Olay, Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Saraylar Mahallesi, Bayramyeri Meydanı’nda bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yurtlu (60) ile döviz bürosu sahibi Hasan Basri M. (60) arasında maddi anlaşmazlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Yurtlu, yanındaki tabancayı ateşleyerek Hasan Basri M.’yi sağ bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan Basri M., Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ADLİ SÜREÇ: BİR TUTUKLAMA, BİR TAHLİYE

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan Mustafa Yurtlu’yu olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, yaralının ifadesi doğrultusunda olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen M.K. (38) isimli şüpheliyi de gözaltına aldı.