Artem Dovbyk'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sky Italia'nın haberine göre Serie A ekiplerinden Genoa, Ukraynalı golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.
GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ
Haberde, taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanabileceği belirtildi.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki santrfor, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 45 maça çıkarken 18 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.