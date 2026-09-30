Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Dosyaya damga vurdu

Konuşmanın devamında Gülter'in aile ilişkilerine yönelik ifadeleri de dikkat çekti. Gülter'in, annesi Güllü'ye Yağız, annesi ve kendisinin bir arada olduğu son dönemi hatırlatarak, "Biz en son ne zaman aile olduk?" diye sorduğu belirtildi.

Gülter'in devamında ise "Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik" ifadelerini kullandığı aktarıldı.