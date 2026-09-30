Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü, 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Güllü davasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı: Dosyaya damga vurdu
Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin dava yarın görülecek. Dava öncesinde, Güllü ile kızı ve tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçtiği belirtilen konuşmalara ait ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Gülter’in annesine yönelik ifadeleri dikkat çekti. İşte yaşananlara ilişkin detaylar…Kaynak: Diğer
Şüpheli ölümle ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılar dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden atıldığı tespit edildiği belirtildi.
Ortaya çıkan yeni ses kaydında ise Tuğyan Ülkem Gülter ile annesi Güllü arasında geçen konuşmalar gündeme geldi.
ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre ses kaydında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesine, aralarındaki tartışmaların nedenine ilişkin konuştuğu görülüyor.
Gülter'in, "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız" ifadelerinin ardından, "Bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü hazmedemiyorsun" dediği ifade edildi.
Güllü'nün ise kızına, "Sen benim doğurduğumsun, canımsın. Bak şu etimsin etim" şeklinde karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.
Konuşmanın devamında Gülter'in aile ilişkilerine yönelik ifadeleri de dikkat çekti. Gülter'in, annesi Güllü'ye Yağız, annesi ve kendisinin bir arada olduğu son dönemi hatırlatarak, "Biz en son ne zaman aile olduk?" diye sorduğu belirtildi.
Gülter'in devamında ise "Orada aile değildik. Biz orada tiyatro yapıyorduk. İnsanlar bizi aile gibi görsün. Çünkü orada ait olan aile biz değildik" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Gülter, konuşmanın bir bölümünde yaşadığı sorunun maddi olmadığını da dile getiriyor. Ses kaydında Gülter'in, "Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda" dediği, ardından annesine "Belki manevi anlamda bana ihtiyacın var ama benim haberim yok" şeklinde konuştuğu duyuluyor.
Güllü'nün ise kızına, "Sen sor o zaman" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.
TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Güllü'nün ölümüyle ilgili davada kritik duruşma Perşembe günü görülecek. Tuğyan Ülkem Gülter, saat 13.50'de Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.