TBMM'de 11 ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan Cumhurbaşkanı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Karma Komisyon'a havale edildi.
Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekilleri listesi şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel (2 dosya)
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat
CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç
CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan.