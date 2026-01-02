İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası, İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 9 Mart 2026’da görülmeye başlanacak. İddianamenin kabulü ve tensip zaptının oluşturulmasıyla İBB davasının ek klasörleri de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) yüklendi. 482 ayrı dosyadan oluşan ek klasörlerin veri büyüklüğü ise 23 GB’yi buldu.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre, ek klasörlerde, 23 Mart’ta tutuklanıp 2 Haziran’da tahliye edilen İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak’ın, 14 Mayıs 2025’te İstanbul 4’üncü Sulh Ceza Hâkimliği’ndeki aylık tutukluluk incelemesindeki ifadeleri dikkat çekti.

Murat İlbak, İBB’nin AKP yönetiminde olduğu 2011’de Kültür A.Ş.’den ihale aldıklarını, CHP dönemindeki 2021 yılında ihalenin süresinin bittiğini söyledi. İlbak, AKP döneminde aldıkları ihalenin süresi dolduktan sonra 2021’de aynı işi tekrar ihaleyle aldıklarını belirtti, “2011’deki ihale ile 2021’deki ihale arasında fark yoktur” dedi.

Ekrem İmamoğlu, İlbak’ın AKP döneminde de aldığı ihaleyi CHP’li yıllarda da kazanmasıyla yargılanırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AKP yönetimindeki İBB kadrosuna soruşturma açmaması “eşitlik hukukuna aykırı” tartışmalarına yol açtı.

“HUKUKİ EŞİTLİK GÖZETİLMİYOR”

İBB dosyası avukatlarından Enes Ermaner, Medyascope’a yaptığı değerlendirmede, hukuki eşitliğin gözetilmemesine dikkat çekti.

Avukat Ermaner, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB soruşturması olarak adlandırılan soruşturma dosyasında normalde ceza hukukunun işlemesi gereken şekilde ortada bir suç bulup onu kimin işlediğini tespit etmesi gerekirken kişileri önce suçlu ilan edip tutuklayarak ardından o suçlulara isnat edebilecekleri suçları türetti” dedi.

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hukuki eşitliği gözettiğini söylememiz mümkün değil” diyen Ermaner, “2019 öncesi hiçbir olaya soruşturma ve iddianamede yer verilmemesi, polis fezlekesinde olmasına rağmen soruşturulması da bu olayın en büyük tezahürü” diye konuştu.

NE İTİRAFÇI NE ŞÜPHELİ ÇIKTI

14 Mayıs 2025’teki hâkimlik sorguların ardından, Murat İlbak ile aynı gün tahliyelerini talep eden 16 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Ardından, başta iktidara yakın medya olmak üzere birçok haberde Murat İlbak’ın etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, itirafçı olup savcılıkta ifade verdiği belirtildi. Murat İlbak, 2 Haziran 2025’te, İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nce, “yurtdışı çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrolle tahliye edildi.

Murat İlbak’ın, itirafçı olduktan sonra tahliye edildiği haberleştirildi ancak İlbak’ın etkin pişmanlık ifadesi vermediği ortaya çıktı. Murat İlbak, İBB iddianamesinde şüpheli olarak dahi yer almadı. İBB davası eklerinde de İlbak’ın itirafçı olup ifade verdiğine dair bir tutanak da bulunmuyor.

İLBAKLAR İBB DOSYASINDAN ÇIKARILDI

23 Mart’ta tutuklanan Ali ve Yusuf İlbak da İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 13 Haziran 2025’te, “yurtdışı çıkış yasağı” ve “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İBB iddianamesinin kabulüyle açılan davadaysa Murat İlbak, Yusuf İlbak ve Ali İlbak’ın “şüpheli” olarak yer almadığı, dosyadan çıkarıldığı görüldü.

İDDİANAMEYE EKLENMEYEN GİZLİ TANIKTAN “MURAT İLBAK-ABDULLAH GÜL” İFADESİ

İBB dosyasında iddianameye eklenmeyen “Ceviz” adlı gizli tanık, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ardından itirafçı olup serbest bırakılan İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak’tan bahsetti.

İlbak Holding’in son 15 yılda hızlı bir şekilde büyümesinin perde arkasında 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün olduğunu iddia eden “Ceviz”, “İlbak Holding’in asıl ve görünmeyen patronu, bu Holding’i son 15 yılda hızlı bir şekilde destekleyerek büyüten Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül’dür” dedi.