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İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında kritik bir gelişme yaşandı. Yıllar boyunca "intihar" ve "yüksekten düşme" iddialarıyla gündemde kalan olayın cinayet olduğunun anlaşılmasının ardından hakkında yakalama kararı bulunan son firari şüpheli de adalete teslim edildi.

26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümünün ardından babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın sürdürdüğü hukuk mücadelesi, dosyanın seyrini değiştirdi. Toplanan yeni deliller, uzman raporları ve kamera kayıtlarındaki çelişkiler sayesinde olayın intihar değil cinayet olabileceği yönündeki şüpheler güç kazandı.

SON FİRARİ SINIR KAPISINDA YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri firari şüpheli İbrahim Kazmacı'nın yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Türkiye'ye giriş işlemleri sırasında sistemde hakkında bulunan yakalama kararı tespit edilen Kazmacı, jandarma ekipleri ve sınır kapısı görevlilerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalanmasıyla birlikte, Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan tüm şüphelilerin adli makamların kontrolüne geçtiği öğrenildi.

Cinayet şüphesiyle yıllar sonra yeniden ele alınan dosyada, soruşturmanın bundan sonraki aşamasında şüpheliler hakkındaki yargı sürecinin devam edeceği belirtildi.