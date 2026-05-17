Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçileri Eskişehir'den Ankara'ya yürüyerek gelip, açlık grevine başlamışlardı. İşçilerin direnişi sonuç verdi ve patron Sebahattin Yıldız, haklarını vermesi ile sonuçlandı. Ancak daha sonra SSS Holding’in patronu Sebahattin Yıldız, eyleme katılan 113 işçiyle birlikte yer altında çalışan toplam 170 işçiyi ücretsiz izne çıkarıp istifalarını istediği iddia edilmişti.

Doruk Madencilik çalışanlarına dair bir iddia daha ortaya atıldı. Madenciler açlık grevindeyken, desteğe gelen ailelerine CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in Özgür Özel’in talebine rağmen belediyeye ait binayı açmadığı iddia edildi.

'VİCDANI OLAN İNSANLAR BUNU UNUTMAZ'

T24’de yer alan videolu haberde; Küçük çocuklar ve kadınların olduğu ailelere yemek dahi vermediğini Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tek tek anlattı. Aksu, “Vicdanı olan insanlar bunu unutmaz” dedi.

ÇANKAYA'DAN YANIT GELDİ: KURUMLARCA YALANLANMIŞ

Çankaya Belediyesi ise iddialara dair yanıt geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada “Söz konusu iddialar daha önce de ileri sürülmüş; Belediyemizce ve hatta başka kurumlarca da yalanlanmış olmasına karşın tekrar aynı iddianın ileri sürülmesini maksatlı buluyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.