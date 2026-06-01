Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Üç bakanlığın garantörlüğünde verilen ödeme sözü tutulmayan Doruk Madencilik işçileri, haklarını almak üzere Ankara'ya gitmek istedi. Ancak madenciler Beypazarı çıkışında polis ekipleri tarafından engellendi.

Madenci heyeti sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı ile görüştü ancak bir sonuç alınamadı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede bakanlık, madencilerden ek süre istedi. Görüşme sonrasında heyet, Beypazarı'nda engellenen madencilere katılmak üzere yola çıktı.

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, üç bakanlığın garantörlüğünde 15 Mayıs’a kadar ödeneceği söylenen kıdem tazminatı ve ücret alacakları yatırılmayınca yeniden Ankara’ya gitmek istedi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, madencileri taşıyacak otobüslerin üç defa iptal edildiğini, madencilerin kendi imkanlarıyla Beypazarı ilçesi çıkışına kadar geldiğini söyledi.

BAŞARAN AKSU: HAKLAR ALINANA KADAR DEVAM EDECEK

Madencilerin bu sefer de Beypazarı ilçe çıkışında durdurulduğunu ifade eden Aksu, eylemin Ankara'ya gelene kadar süreceğini ve bakanlıklarla görüşme gerçekleştirilip haklar alınana kadar madencilerin mücadeleye devam edeceğini açıkladı.