Doruk Madencilik işçileri, hükümet ve şirket temsilcilerinin verdiği sözlerin tutulmaması üzerine başlattıkları eylemi sürdürüyor. Madenciler bugün Yıldızlar SSS Holding önünde eylem düzenledi.

Haklarını almak için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyerek gelen madenciler, Ankara'da 9 günlük açlık grevi yapmış, eylemlerin ardından Çalışma, İçişleri ve Enerji bakanlıklarının garantörlüğünde ödeme taahhüdü alınmıştı.

3 bakanlığın garantörlüğünde verilen söz ve taahhütlere rağmen Yıldızlar SSS Holding'in işçilerin haklarını ödememesi üzerine madenciler, tekrar Ankara'ya yola çıkmıştı. Madenciler, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis engeliyle karşılaşmış, birçok madenci Ankara'ya ulaşamamıştı.

Bugün ise polis barikatını aşan işçiler Yıldızlar Holding SSS önünde buluştu.

Madenciler, verilen sözler tutulana kadar Yıldızlar SSS Holding'in önünden ayrılmayacaklarını söyledi, tüm kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

İşçilerin eylemine siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri destek verdi. Eyleme destek verenler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yer aldı.



Burada yaptığı açıklamada Özel, "Doruk Madencilik işçilerinin; Bağımsız Maden-İş’te örgütlenen, sesini yükselten arkadaşların mücadelesini hep birlikte uzun süredir takip ediyoruz. Bugün buraya, bu saate madenciler çağrı yaptılar. Biz de onların sesini hem duymak, hem de duyurmak için buraya geldik" dedi.

Özgür Özel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bağımsız Maden-İş bizim Soma’da hakkı verilmeyen, hakkı yenilen, kazadan sonra hayatta kalanların işten çıkarılması ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine ilk örgütlenmeyi yaptığı. Hepiniz takip ettiniz. Somalı madencilerin hakkını almak için buraya defalarca yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Kurucu başkanları trafik kazasında öldü; Tahir Çetin, hayatını kaybetti. Şimdi de Doruk Madencilik’teki 180 emekçi için mücadele ediyorlar. Biliyorsunuz Doruk Madencilik, iktidar tarafından kayrılan, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar Holding’in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2 bin 600 maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik alıyor, kredi alıyor.

Ama doğum yardımını bile ya da kaza geçirmiş bir madenciye ödenecek parayı bile alıp da o parayı zimmetine geçiren, madenciye hakkını vermeyen, yıllardır - aylardır ödemediğim maaşlarla 180 madenciye 160 milyon lira borcu olan bir şirket. Doruk Madencilik işçileri Beypazarı’ndan kalktılar bir ay önce, nisan ayının ikinci yarısında ve Ankara’ya yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Seslerini duyurdular, Meclis’e geldiler. Ankara’da parklarda yattılar, sabahladılar. 28 Nisan günü bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi. Üç bakan kefil oldu. Dediler ki ‘Gidin, 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak. Biz kefiliz.’ Şimdi haziran ayındayız. 15 Mayıs’ın üzerinden neredeyse üç hafta geçti, yatan bir para yok. Madencileri yine Beypazarı’ndan bu yana sokmuyorlar."

"YATAN BİR PARA YOK"



"Bugün buraya çağrı yapılınca bir yalan haber dolaşıma girdi. ‘Paralar yattı, anlaşma oldu’ diye" diyen Özel, "Yolda gelirken Bağımsız Maden-İş Başkanı Sayın Gökay Çakır’ı aradım, kendisiyle konuştum. ‘Yatan bir para yok. Öyle bir haber uçuşturuluyor. Biz paramızı alana kadar buradayız, mücadeleyi sürdürüyoruz’ diyorlar. Şu anda kamuoyunda buraya yapılan çağrıyı işte zayıflatmak için anlaşmışlar gibi bir şey için numara yapıyorlarsa, hiçbirimizi kandıramazlar. Madencileri kandıramazlar" ifadelerini kullandı.

"MÜCADELEYE DESTEK VERECEĞİZ"



"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız, Türkiye İşçi Partisi burada, DEM Parti burada, TKP’yi gördüm, EMEP burada, İYİ Parti’nin değerli milletvekilleri burada. Hep birlikte biz bu alın terinin karşılığı alınana kadar mücadeleye destek vereceğiz" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Kamuoyu desteği olursa bu para alınacak. Şunu unutmayın, 1 Mayıs konuşmasında Erdoğan ‘Madencilerin paralarını ödedik’ dedi. Bakın onların söylediği yalan 20 televizyonda birden bütün Türkiye’ye yayılıyor. Ama gerçeklik; madenciler hakkını almadı, verilen söz tutulmadı, halen daha da yatan bir para yok. Seslerini duyurmak için buraya gelmek istiyorlar. 105 madenci abluka altında şu anda orada. Buraya çeşitli yollarla dün tek başına ulaşabilen madenci arkadaşlarımız, 36 kişi de burada SSS Yıldızlar Holding’in kapısının önünde alınlarının terinin karşılığını istiyorlar. Son sözüm şudur: Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız. Bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz: Bayram öncesi onlara geri adımı, onların onurlu mücadelesine sizlerin yürekten verdiğiniz destek attırmıştı. Doruk Madencilik işçileri bu parayı da alacaksa kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin ve madencinin arkasında dursun."

İŞÇİDEN TEPKİ: BİZ SUÇLU MUYUZ?



Özgür Özel'in ardından açıklama yapan bir işçi, "Yeter artık, bıktık! Biz daha ne yapalım. Bize söz verdiler, 'Ayın 15'ine kadar bütün alacaklarınız yatırılacak' denildi. Bugün ayın kaçı" tepkisini gösterdi.

İşçi, şunları söyledi: "Biz suçlu muyuz? Gece kaçarak geldik buraya. Ben madenciyim, hakkım için gece yollara düşüyorum. Sadaka istemiyoruz, biz alnımızın terini istiyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz bayrama aç girdi. Ayakkabı, elbise alamadılar. Bu bize reva mı!"

Eylemde açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Mürsel Ünder, İçişleri Bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

"Madencilerin tamamı 'Ben hakkımı aldım' demeden bu iş bitmiş değildir" diyen Ünder, "Bugün itibariyle paralar yatmaya başladı. Şu anda yatan paranın tam olup olmadığını hesaplıyoruz. Bize gelen bilgiye göre 85 milyon TL yatırıldı, 15 milyon TL'lik ödeme de bugün içinde gelecekmiş. İçişleri Bakanlığı ile görüşme halindeyiz." dedi.