Kaynak: Haber Merkezi

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te çalışan ve alacaklarının ödenmesini isteyen maden işçilerinin Ankara Kızılay’daki eylemi 13. gününde sürüyor. Sendika, yapılan ödemenin toplam alacağın yalnızca yaklaşık onda birini karşıladığını belirterek, işçilerin haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceğini açıkladı.

Eskişehir'de Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle Kızılay'da oturma eylemine devam ediyor. Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, "Dün bir miktar ödeme yapıldı bunun devamının haftaya salı günü geleceği beyan edildi. Fakat biz bu ödemelerde mutabık değiliz. Çünkü bu şekilde ödemelerle yaklaşık 5 ay daha burada kalmamız gerekiyor" dedi. Bir işçi de "Bu devlet belediyelere kayyum atayabiliyorsa bu holdinge de atama yapsın" diye konuştu.

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası üyesi maden işçileri, resmi taahhütlere rağmen alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini 13. gününde de sürdürüyor.

Seslerini duyurabilmek için her gün farklı eylemler yapan işçiler, bugün Kızılay'daki Çankaya Belediye Başkanlığı önünde oturma eylemi düzenledi. "Ölmek var, dönmek yok", "Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri" sloganları atan madenciler, baretlerini yere vurarak düdük çaldı.

"ANKARA’NIN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, sendika yetkilileri ve işçilerden oluşan heyetle holding temsilcileri arasında iki gün boyunca gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin detayları paylaştı. Kocabıyık, görüşmelere ilişkin şunları söyledi:

Dün bir miktar ödeme yapıldı bunun devamının haftaya salı günü geleceği beyan edildi. Fakat biz bu ödemelerde mutabık değiliz. Çünkü bu şekilde ödemelerle yaklaşık 5 ay daha burada kalmamız gerekiyor. Alacakların onda birine yakın bir rakam ödendi. Halen daha mağduriyet sürüyor. Buradan seslenmek istiyorum devlet büyüklerimize ve bu işin sorumlularına, çözüm noktası arıyorsak, madem bu işin bir an önce çözülmesini talep ediyorsak, bizim bir fikrimiz var. Bu malum firma elektrik satıyor. Bu sattığı elektriğe devletimiz ipotek koysun. Taksitli şekilde devletimiz kendisi oradan tahsis etsin. Ama bu da çözüm değil. Çünkü bu şirket defalarca söz vermesine rağmen hiçbir zaman sözünü yerine getirmemiştir. Ankara’nın çeşitli noktalarında mücadelemizi sürdüreceğiz. Pazartesi günü derdimize çare olacak hangi bakanlıksa, heyetler halinde oralara derdimizi tekrar anlatacağız.

Tek bir çözüm noktası var: Sattığı elektriğe devletimiz el koyacak, buradaki arkadaşlarım ve diğer işletmelerde olan mağduriyet yaşayan herkesin parası devletimiz tarafından ödenecek. Yaklaşık 60 arkadaşım TMSF bünyesinden emekli oldu. Maalesef üzülerek söylüyorum, TMSF’nin korunaklı, haciz edilemez bir yasasından dolayı biz mahkemeleri kazandık, tahsis noktasında icraya gittik fakat yine alacaklarımızı alamıyoruz. Aynı durum şirket için de geçerli, sayısız davayı kazanıp da hakkını icra yoluyla icraya vermiş olduğu halde alamıyor. Buradan Adalet Bakanımıza da sesleniyorum, bu yasalar sadece gariban için mi geçerli? Bir holdinge söz geçmiyorsa o zaman yasa koymanın da bir anlamı yok."

"SON KURUŞUMUZU ALANA KADAR MEYDANLARI TERK ETMEYECEĞİZ"

ANKA Haber Ajansı’na konuşan bir işçi, 13 gündür meydanlarda eylem yaptıklarını ve “hak, hukuk, adalet” talebiyle seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

Üç tane bakanlıktan bu adama hala hukuk, adalet sorulmuyor. Bu adam üç tane bakanlıktan büyük mü? Hala cevap yok. Belediyelere kayyum atanıyor. Bu adam belediyelerden de mi büyük? Bu adam niye araştırılmıyor? Bakanlık, belediyelere istediğiniz zaman kayyum atıyorsunuz bu adama niye atanmıyor? Dün sadaka gibi bir ödeme yapmış. Utanmıyor musun bu ödemeyi yaparken? Bu devlet belediyelere kayyum atayabiliyorsa bu holdinge de atama yapsın. 4 yıldır çektiğimiz bu adamdan yeter. Bakın, güneşin altında yanıyoruz biz burada, bunun hesabı sorulsun bu adamdan. Devlet istediği zaman istediğini yapabiliyor ama ne hikmetse bu adama söz geçmiyor. Ne olur bakanlarımız, sesimizi duyun. Cumhurbaşkanım, sizin iki sözünüzün arasında, bu adama iki kelime edeceksiniz, bir selamınız yeter. Yorulduk artık ama bu meydanları son kuruşumuzu alana kadar terk etmeyeceğiz

İşçiler, belediye önünde oturma eylemini sürdürüyor.