Kaynak: ANKA

Yıldızlar SSS Holding bünyesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, "alacaklarının resmi taahhütlere rağmen ödenmediği" gerekçesiyle dün Ankara'daki holding önünde oturma eylemi başlattı.

İşçiler bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yapmak amacıyla toplandı.

"Ölmek var, dönmek yok", "Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen madencinin ayak sesleri" sloganları atan madenciler, baretlerini yere vurarak düdük çaldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere, 16 Haziran 2026 tarihinde Çalışma Bakanlığımızın nezaretinde, bizzat Sayın Bakanımızın da katıldığı toplantıda, kıdem tazminatlarımızın ve yasal alacaklarımızın 23 Temmuz 2026 tarihinde ödeneceğine istinaden Yıldızlar SSS Holding yetkilileri ile protokol imzalanmıştı. Fakat geldiğimiz son noktada şirket tarafından herhangi bir ödeme gerçekleşmemiştir. Buna binaen, dün Yıldızlar SSS Holding önünde haklı eylemimize başladık. Bugün Çalışma Bakanlığımızın önünde toplandık, yarın da Enerji Bakanlığımızın önünde sesimizi duyuracağız. Yapılan protokolde sözü verilen ödemelerin hepsi hesaplara geçinceye dek Ankara'dan ayrılmayacağız. Devlet büyüklerimizden haklı talebimiz, bizlere destek vermeleridir. Tüm kamuoyunun bildiği üzere maalesef bu holding bu işi yapamıyor. Bu kadar mağduriyet, her defasında emekçilerin haklarını almak için yollara düşüp eylem yaparak hak aramasına sebep oluyor.

"TALEPLERİMİZİN YERİNE GETİRİLMESİ HUSUSUNDA YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Ülke gündemi bu kadar yoğun iken, bu tür sorun çıkaran ve mağduriyet yaşatan kim olursa olsun gerekli yaptırımların yapılmasını istiyoruz. Buradaki arkadaşlar sadaka istemiyor; yıllardır bekledikleri kıdem tazminatları başta olmak üzere yasal hak edişlerini istiyorlar. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Biz emekçiler için en büyük güvence Devletimizin kendisidir. Bizler için devletimizin aleyhine farklı hesaplara giren grup ve dernekler başta olmak üzere, güveni boşa çıkarmaya çalışan herkes ve her grup aynıdır. Bizlerin sonuna kadar devletimize ve devlet büyüklerimize güveni tamdır ve gerekeni de yapacaklarından hiçbir şüphemiz yoktur. En kısa sürede haklı taleplerimizin yerine getirilmesi hususunda tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz."

"BAKANIMIZA KONUYLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİLER ANLATTIK"

Açıklamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkileriyle görüşme talep ettiklerini belirten Kocabıyık, "Genel Müdürü ve Bakan Yardımcıları nezdinde toplantıya başladılar. Bakanımıza da konuyla ilgili detaylı bilgileri, hassasiyetlerimizi ve yarın yapacağımız Enerji Bakanlığı önündeki eylemimizi anlattık. Perşembe gününe kadar yetkililerimizden net bir cevap gelmesi için sabırla bekleyeceğiz. Perşembe gününe kadar gelişme olmazsa farklı aksiyonlar alacağız" dedi.

Yarın saat 14.00'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde olacaklarını ifade eden işçiler, açıklamanın ardından konakladıkları binaya dönerek alandan ayrıldı.