Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan işçiler, ödenmeyen ücretleri ile kıdem ve ihbar tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara’ya yürüyüş başlattı. 13 Nisan’da başlayan yürüyüş, Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde devam ederken işçiler direnişlerinin yedinci gününe ulaştı.

Haklarını almak için yola çıkan madenciler, Ankara’ya doğru ilerleyişlerini sürdürürken çeşitli kentlerden geçiyor. Beypazarı maden sahasında başlayan yürüyüşte işçiler, ilk geceyi maden önünde geçirdi. Planlamaya göre 15 Nisan’da Beypazarı, 16 Nisan’da Güdül, 17 Nisan’da Ayaş, 18 Nisan’da Yenikent ve 19 Nisan’da Sincan güzergâhı takip edildi. Yürüyüşün 20 Nisan’da Ankara’da tamamlanması hedefleniyor.

Ayaş ilçesini geride bırakan işçilere bugün CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski milletvekili İlhan Cihaner de destek ziyaretinde bulundu. Bağımsız Maden-İş temsilcileri, tüm alacaklar tahsil edilene kadar eylemi sonlandırmayacaklarını belirterek mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

İşçiler, ücretsiz izne çıkarıldıklarını, sendikalaştıkları için işten çıkarıldıklarını ve tüm özlük haklarının gasp edildiğini öne sürerek haklarını alana kadar geri adım atmayacaklarını vurguladı.