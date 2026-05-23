Bağımsız Maden İş'in açıklamasına göre 16 günlük direnişin ardından Bakanlığın garantör olması sonrası verilen "Alacaklar 15 Mayıs'a kadar ödenecek" sözü tutulmadı. Doruk Maden İşçileri 1 Haziran'da yeniden eylem kararı aldı. İşçiler bu kez alacakları ödenene kadar hiçbir kurumun garantörlüğünü kabul etmeyeceklerini beyan etti.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası tamamlanmayan alacakları için "1 Haziran tarihinde başta Doruk Maden işçileri ve mağdur edilen aileler olmak üzere Ankara’da çok güçlü bir direnişi ortaya koyacağımızı ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Doruk Madencilik işçilerinin direnişi ve gelinen son duruma ilişkin açıklama yaptı. Sendika, 12 Nisan Pazar akşamı başlatılan ve kamuoyunun desteğiyle sürdürülen mücadelenin, 28 Nisan’da bakanlık temsilcileri, emniyet yetkilileri, SSS Yıldızlar Holding yönetimi, sendika ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmenin ardından, taleplerin kabul edilmesi ve tüm hak edişlerin 15 Mayıs’a kadar ödeneceği taahhüdü üzerine sonlandırıldığını hatırlattı.

Açıklamada, bu süreçte ödenmeyen 3 ila 7 aylık ücretlerin ödendiği, TİS farklarının yatırıldığı ve yalnızca bir kısım işçinin kesinleşmiş tazminat alacaklarının karşılandığı belirtildi.

“15 MAYIS’TA VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLMEDİ”

Sendika, üç ayrı bakanlığın garantörlüğü ve denetimiyle sonuçlandırılması gereken sürecin holding tarafından aynı ciddiyetle yürütülmediğini belirtti. Açıklamada, “Nihayetinde holding, son tarih olarak verilen 15 Mayıs günü verdiği sözü yerine getirmemiştir” denildi.

15 Mayıs’a kadar Holding CEO’su ile gün aşırı görüşmeler yapıldığı, bu görüşmelerde herhangi bir sorun olmadığı izlenimi verilmesine rağmen somut adım atılmadığı kaydedildi. Sendika, verilen yeni tarihlerde de ödeme yapılmadığını belirtti.

18 Mayıs’ta holding merkezinde yapılan görüşmede tüm ödemelerin bayramdan önce tamamlanacağının bildirildiği aktarılan açıklamada, son görüşmede ise bayram öncesi ödeme yapılamayacağı ve tüm ödemelerin bayram sonrasına sarkıtıldığının iletildiği ifade edildi.

"ARTIK HERHANGİ BİR GARANTÖRLÜĞÜ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Açıklamada, verilen sözlerin tutulmamasının “alışkanlık haline geldiği” belirtilerek, garantör olan bakanlıklara defalarca bildirim yapılmasına rağmen aktif denetim ve çözüm yönünde somut adım atılmadığı savunuldu.

Sendika ayrıca, işçilerin kesinleşmiş alacakları tamamlanmadan “sarı sendikaya 10 milyon TL ödeme yapıldığını” ifade etti. Açıklamada bu durumun “sürecin suistimal edildiğini” gösterdiği belirtilerek, “Sarı sendikaya verilen sus payı borcunun, işçinin çoktan hak kazandığı alacaklardan önce ödenmiş olmasının hiçbir izahı yoktur” denildi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, ödenmeyen tazminatlar, ücretsiz izin günlerine ilişkin ücretler, primler ve eksik kalan tüm alacaklar eksiksiz ödenene kadar hem garantör kurumların önü hem de holding merkezinin önünün direniş alanı olacağını duyurdu.