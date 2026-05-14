Yıldızlar SSS Holding’e ait Doruk Madencilik’te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, hakları ve ödenmeyen maaşlarını alabilmek için Eskişehir’den Ankara’ya yürümüştü.

Madenciler polis müdahalesi ile de karşılaşırken; eylemleri Türkiye’nin gündemine oturmuş, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın araya girmesiyle şirket tarafından alacakları ödenmişti.

DİRENEN MADENCİLER ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer’in haberine göre, Yıldızlar SSS Holding’in patronu Sebahattin Yıldız, eyleme katılan 113 işçiyle birlikte yer altında çalışan toplam 170 işçiyi ücretsiz izne çıkarıp istifalarını istedi.

İSTİFAYA ZORLADI

Ankara’da İçişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarının olduğu toplantıda işçilerle anlaşan Yıldız’ın daha sonra işçilere, “Eyleme çıkıp bana meydanlarda küfredenlerle çalışmam. Sizinle devam etmeyeceğim. Kendiniz istifa edin, tazminatlarınızı öderim” dediği öğrenildi.

ESKİ ALACAKLAR ÖDENMEDİ

Sebahattin Yıldız’ın, eylem sırasında söz verdiği işçi maaş alacaklarının tamamı olan 180 milyon lirayı ödeyip bitirdi. Ancak işçilerin 2023-2024 toplu sözleşmesinden doğan alacakları ile emekliye ayrılan 30 işçinin kıdem tazminatı alacağının henüz ödenmediği, Yıldız’ın 60 milyon lira tutan bu borçları için, “En kısa sürede ödeyeceğim” sözü verdiği öğrenildi. Ayrıca icra ve bireysel emeklilik nedeniyle oluşan 10 milyon liralık borç için de 1 hafta içinde ödeme sözü verildiği öğrenildi.