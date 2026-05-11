Kaza; Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'de meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.