Hatay / Halit İri / Yeniçağ

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan Dörtyol Devlet Hastanesinde koroner anjiyo işlemi sırasında görev yapan bir hekimin saldırıya uğradığı iddia edildi.

Hekim Birliği tarafından yapılan açıklamada, radyasyon bulunan anjiyo odasına hasta yakınının kapıyı zorlayarak girmeye çalıştığı, görevli doktorun ise hem hastanın hem de sağlık çalışanlarının güvenliği açısından içeri girilemeyeceğini belirtmesine rağmen saldırıya maruz kaldığı ve tekmelendiği ifade edildi.

Açıklamada, yaşanan olayın yalnızca bir hekime değil, sağlık sistemine ve kamu hizmetine yönelik bir saldırı olduğu vurgulanarak, özellikle koroner anjiyo gibi yüksek riskli alanlarda güvenlik zafiyetinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Hekim Birliği ayrıca, olay sonrası hukuki sürecin başlatıldığını, saldırganın gözaltına alındığını ve gerekli adli işlemlerin takip edildiğini açıkladı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, sağlık çalışanlarının görevlerini güven içinde yapabilmesi için gerekli önlemlerin artırılması çağrısında bulunuldu.