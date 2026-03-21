Zonguldak’ta 4 yaşındaki Mustafa isimli kedi, uzun süredir devam eden kusma şikayetiyle Veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan’a götürüldü. Kediye yapılan testlerde herhangi bir bulguya rastlanmazken, tomografi çeken veteriner şoke oldu.

Tomografi sonucunda kedinin midesinin alt kısmında buzdolabına yapışan vakumlardan olduğu ortaya çıktı. Röntgende görülmeyen vakum, ameliyata gerek kalmadan endoskopi ile kedinin midesinden çıkarıldı.

Kedinin sağlığına kavuştuğunu ifade eden veteriner Hekim Ömer Faruk Alkan, "İlk geldiğinde bize kusma şikayetiyle geldi. Yaklaşık 4 senedir kusan bir kediydi. Şu zamana kadar bütün tetkik ve testleri yapılan bir kediydi. Her şeyi çok düzgün çıkmıştı. Biz tomografi çekmeye karar vermiştik. Tomografide şunu gördük. Midenin alt kısmında buzdolabına yapışan vakumlardan var. Röntgende çıkmayan ama tomografide böyle durumlarda görüntü çıkabiliyor. Ameliyatsız bir şekilde endoskopi ile girdik. Artık midenin tabanına yapışmış durumdaydı. Burada onu çıkarttıktan sonra midenin geri kalan kalınlaşmasının önlenmesi için tedaviye başladık." dedi. Veteriner Ömer Faruk Alkan kedinin durumunun iyi olduğunu ifade etti.