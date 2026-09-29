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Kaynak: Haber Merkezi

Renklerin, doğanın ve sanatın aynı atmosferde buluşacağı “Dört Renk Dört Ahenk” Resim Sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sergide Nurdan Güler, Nazlı Gündoğdu, Zeynep Özavcı ve Zeynep Özdal'ın eserleri yer alacak. Dört sanatçının farklı bakış açıları ve özgün renk dünyalarıyla hazırlanan seçki, farklı yorumları aynı sanat atmosferinde bir araya getirecek.

DÖRT FARKLI YORUM AYNI SAHNEDE

“Dört Renk Dört Ahenk” sergisinde sanatçıların kendilerine özgü yaklaşımlarıyla hazırladıkları çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Doğadan farklı figürlere uzanan eserlerin yer aldığı sergi, dört ayrı sanatçının renk ve yorum dünyasını aynı çatı altında buluşturacak.

3 EKİM’DE KAPILARINI AÇACAK

“Dört Renk Dört Ahenk” Resim Sergisi'nin açılışı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 12.30'da gerçekleştirilecek.

Birlik Vakfı Çemberlitaş'ta düzenlenecek sergi, 3-17 Ekim 2026 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Serginin adresi ise Yeniçeriler Caddesi No:13, Çemberlitaş / Fatih / İstanbul olarak açıklandı.