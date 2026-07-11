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Karar kapsamında, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yürütülecek yüksek gerilim enerji iletim hattı projeleri için Siirt, Diyarbakır ve Muş'ta kamulaştırma süreçleri başlatılacak. Çalışmalar; Siirt'teki "154 kV İncir HES TM-(Akşar Nazar TM-Siirt 2 TM) Girdi-Çıktı", Diyarbakır'daki "154 kV Bismil-l-Bismil-2" ve Muş'taki "154 kV Yurtçim TM-Kıyık TM" projelerini kapsıyor. Bu hatların güzergahlarına isabet eden özel mülkiyete konu taşınmazlarda, direk yerleri doğrudan mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarileri ise irtifak hakkı tesis edilerek TEİAŞ bünyesine devredilecek.

ŞANLIURFA'DA PETROL ARAMA ÇALIŞMALARINA HIZ VERİLİYOR

Enerji nakil hatlarının yanı sıra stratejik petrol arama faaliyetlerinin aksamaması için de benzer bir idari adım atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tahsisli AR/TPO/K/M43-a numaralı arama ruhsatı bölgesinde yer alan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki "Zincirliçay-1" kuyusu da karar kapsamında yer aldı. Bölgedeki petrol potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla açılan kuyunun lokasyon sahası ile bağlantı yollarının inşası için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından acele olarak kamulaştırılacak.