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Kaynak: DHA

Olayın ardından polis ekipleri kadının eşi Volkan K. (30) ile ağabeyi Gökhan G.‘yi (40) gözaltına aldı. Bedriye Karaçay’ın ölüm haberini alan yakınları ise eşinin ailesinin yaşadığı evin önünde toplandı. Polis ekipleri zırhlı araç desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, gerginlik büyümeden önlendi.

Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, iddiaya göre eşi Volkan K. ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Güzeldere Caddesi’nden taksiye binen Karaçay’dan bir daha haber alınamadı. Kadının telefonuna da ulaşılamaması üzerine yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri genç kadını bulmak için çalışma başlattı.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Bedriye Karaçay’ın izine Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe Mevkii’ndeki ormanlık alanda rastladı. Bölgede yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Karaçay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Bedriye Karaçay’ın öldürüldüğü tespit edildi.

EŞİ VE EŞİNİN AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayet soruşturması kapsamında Bedriye Karaçay’ın eşi Volkan K. ile ağabeyi Gökhan G.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Kadının eşi Volkan K. hakkında poliste 4, Volkan K.'nin kız kardeşi Arzu G. (38) hakkında da 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

YAKINLARI EŞİNİN AİLESİNİN EVİNİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Bedriye Karaçay’ın ölüm haberinin aileye ulaşmasının ardından kadının yakınları, Volkan K.’nin kız kardeşi Arzu G.’nin yaşadığı evin önünde toplandı.

Kalabalığın artması üzerine polis ekipleri zırhlı araç desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Arzu G., herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla polis ekiplerince güvenli şekilde evden çıkarılarak emniyete götürüldü. Kalabalık ise ekiplerin uyarılarının ardından kontrollü şekilde dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.