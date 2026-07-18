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Kaynak: DHA

Efeler ilçesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte diğer araçların arasında makas atarak ilerlediği öne sürülen Yusuf K. (24) yönetimindeki 09 YK 321 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, aynı yöne giden Hasan Abalı yönetimindeki 09 VB 378 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Yusuf K. ile diğer aracın sürücüsü Hasan Abalı ve eşi Derya Abalı yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Derya Abalı, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Hasan Abalı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

HASTANE DÖNÜŞÜ KAZA

4 çocuk annesi Derya Abalı'nın gece rahatsızlanması üzerine eşi Hasan Abalı ile birlikte hastaneye gittikleri, tedavinin ardından evlerine dönerken de kazanın yaşandığı ifade edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.