Süper Lig kulüplerinin yaz dönemindeki bonservis hamleleri finansal bilançolara yansıdı. Toplamda 407,13 milyon euro harcayan 18 kulüp, satışlardan sadece 120,33 milyon euro kazanabildi. Lig genelindeki net mali açık böylece 286,81 milyon euroya dayandı. Yalnızca 2 ekip süreci kârla tamamlarken, 1 takım dengede kaldı, 15 kulüp ise eksiye düştü.
Dört büyükler harcadı, Anadolu seyretti: Fenerbahçe zirvede
Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 yaz transfer döneminde kulüplerin harcamaları gelirleri katladı. 18 takımdan 15’i dönemi zararla kapatırken, Fenerbahçe en çok harcayan, Galatasaray ise en fazla net açık veren kulüp olarak öne çıktı.Kaynak: Diğer
REKOR HARCAMA KADIKÖY'DEN
Kadro takviyelerine 99,17 milyon euro yatıran Fenerbahçe, ligin en çok bonservis ödeyen takımı oldu. Oyuncu satışlarından 29 milyon euro kazanan sarı-lacivertliler, yaz dönemini 70,17 milyon euro zararla kapattı.
Transfer giderlerinde 78,61 milyon euro ile ikinci sırayı alan Galatasaray, sattığı oyunculardan yalnızca 5,54 milyon euro alabildi. 73,07 milyon euroluk net açık kaydeden sarı-kırmızılılar, ligin gelir-gider dengesinde en fazla zarar eden kulübü oldu.
BEŞİKTAŞ GERİDE KALMADI
Listede 72,05 milyon euroluk harcamasıyla üçüncü sıraya yerleşen Beşiktaş, 10,20 milyon euro gelir sağladı. Siyah-beyazlıların yaz dönemi bilançosu 61,85 milyon euro eksi olarak kaydedildi.
Böylelikle İstanbul’un üç devinin toplam transfer harcaması 249,83 milyon euroyu buldu. Kasa giren toplam 44,74 milyon euronun ardından üç kulübün ortak mali açığı 205,09 milyon euroya ulaştı.
TRABZONSPOR GELİRİYLE AYAKTA KALDI
Devler arasında sattığı oyunculardan en yüksek verimi alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 64,17 milyon euroluk harcamasına karşılık oyuncu satışlarından 52,50 milyon euro elde etti. Bilanço açığını 11,67 milyon euro seviyesinde tutan Karadeniz ekibi, ligin en fazla transfer geliri yazan kulübü unvanını aldı.
Dört büyüklerin toplam transfer gideri 314 milyon euroya çıkarken, elde ettikleri gelir 97,24 milyon euroda kaldı. Bu dörtlü, ligdeki toplam açık miktarının 216,76 milyon euroluk kısmını oluşturdu.
ANADOLU KULÜPLERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Süper Lig temsilcilerinden Çorum FK, satış yapmadan 24,80 milyon euro harcayarak dikkat çekti. Benzer şekilde Kasımpaşa da kasasından çıkan 12,52 milyon euronun tamamını net gider hanesine yazdı.
Samsunspor ise gelir ile gideri eşitleyen tek kulüp oldu. 11,70 milyon euro harcayıp aynı miktarda gelir sağlayan kırmızı-beyazlılar dönemi sıfır bakiye ile kapattı. Başakşehir ise 9,30 milyon euroluk harcama ve 2,30 milyon euroluk gelirin ardından 7 milyon euro zarar kaydetti.
SADECE İKİ TAKIM KÂRA GEÇTİ
Yaz dönemini artı bakiyeyle bitiren ender ekipler Göztepe ve Gaziantep FK oldu. Göztepe, 4,48 milyon euro harcayıp 6,30 milyon euro kazanarak 1,83 milyon euro net kâr elde etti. Gaziantep FK ise 150 bin euro harcamaya karşılık 438 bin euro gelir yazarak 288 bin euro artıda kaldı.
DEVLERİN PAYI YÜZDE 77
Ortaya çıkan rakamlar, ligdeki harcama gücünün nerede toplandığını gösteriyor. Dört büyüklerin yaptığı 314 milyon euroluk harcama, Süper Lig’deki toplam transfer masrafının yaklaşık yüzde 77'sine karşılık geliyor.
Bilanço açığında liderlik Galatasaray’da kalırken, Trabzonspor kazandığı 52,50 milyon euro sayesinde devler arasında harcamasını en yüksek oranla telafi eden kulüp oldu.