Dört büyükler harcadı, Anadolu seyretti: Fenerbahçe zirvede

Samsunspor ise gelir ile gideri eşitleyen tek kulüp oldu. 11,70 milyon euro harcayıp aynı miktarda gelir sağlayan kırmızı-beyazlılar dönemi sıfır bakiye ile kapattı. Başakşehir ise 9,30 milyon euroluk harcama ve 2,30 milyon euroluk gelirin ardından 7 milyon euro zarar kaydetti.