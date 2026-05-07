07 Mayıs 2026 Perşembe
Dört bin beş yüz çalışanın kaderi belirlendi: Market devleri birleşiyor

İngiltere’de halk ortaklığı modeliyle faaliyet gösteren büyük market zinciri Southern Co-op, ciddi bir mali krizin eşiğine gelince sektörün güçlü oyuncularından Co-op Group devreye girdi.

Cemile Kurel
Yaklaşık 4 bin 500 çalışanın geleceğini etkileyen bu kritik süreçte, şirketin üyeleri kurtarma planına büyük destek verdi.

Ülkenin köklü perakende gruplarından biri olan Southern Co-op, artan maliyetler ve ekonomik baskılar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya kaldı. Bu gelişme üzerine Co-op Group, yüzlerce mağazayı kapanmaktan kurtarmak amacıyla devralma ve birleşme sürecini başlattı.

Plan kapsamında Southern Co-op’a ait 300’den fazla market ve hizmet noktası Co-op Group bünyesine katılacak. Şirket yönetimi, birleşmenin gerçekleşmemesi halinde iflasın kaçınılmaz olduğunu belirtirken, kooperatif üyeleri yapılan oylamada %97 gibi ezici bir çoğunlukla kurtarma planına onay verdi.

Sektördeki bu sarsıntının temel nedenleri arasında yükselen enerji ve personel maliyetleri, artan enflasyonun tüketici harcamalarını düşürmesi ve perakende kâr marjlarının daralması yer alıyor. En kritik endişelerden biri ise olası bir iflas durumunda 4 bin 500 çalışanın işini kaybetme riski oldu.

Birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte İngiltere genelinde yaklaşık 2 bin 500 mağazalık dev bir perakende ağı oluşacak.

Yeni yapının yıllık cirosunun ise 11,5 milyar sterlini aşması bekleniyor. Uzmanlara göre bu hamle, özellikle yerel marketlerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Not: “Co-op” yapısı, müşterilerin aynı zamanda işletmenin ortağı olduğu kooperatif modelini ifade etmektedir.

