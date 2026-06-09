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Ekipler, bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunan ve iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü, cesedinin ise yakıldığı belirlenen müteahhit Şeref Kocabıyık'ın olay sonrası kaybolan cep telefonunun izini sürdü.

Çalışmalar sonucunda Kocabıyık'a ait telefonun olaydan yaklaşık 4 ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığı, telefonu kullanan kişinin Suriye uyruklu İ.İ. olduğu belirlendi.

HTS kayıtları ve teknik incelemelerde, İ.İ'nin telefonu kullanmaya başladığı gün olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen F.A. ve A.H. ile buluştuğu ortaya çıkarıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, tanık beyanları ve baz istasyonu kayıtlarını da incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmelerde A.H'nin, Kocabıyık'ın sahibi olduğu inşaatta çalıştığı, olay günü kullanılan bazı telefon hatlarının da Kocabıyık'la aynı bölgede sinyal verdiği tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gaziantep'te düzenlenen operasyonda A.H, İ.İ, A.H. ve A.H. gözaltına alındı. Suriye'de bulunduğu belirlenen F.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında, "Antalya Kepez’de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık’ın katilleri telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.