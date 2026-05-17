Dört arkadaş bir günde servet topladı: Kilosu 1.700 TL… Önce araba, sonra ev ve arsa

"Ben artık toprağın yapısından, arazinin durumundan mantarın nerede olduğunu anlıyorum. Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep var; gelen siparişleri kargoyla her yere ulaştırıyoruz. Dolamanın böreği, közde kebabı ve tavadaki kavurması tek kelimeyle harika olur. Protein değeri çok yüksek, inanılmaz faydalı bir mantardır. İnsan ayağının basmadığı, bakir alanlarda bazen tek bir tanesi 1,5 kilogramı bulan devasa dolamanlar çıkabiliyor. Bu yıl sezona 25 Mart gibi başladık ve şu ana kadar ekipçe yaklaşık 2,5 ton mantar topladık."