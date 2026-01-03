Yeniçağ Gazetesi
03 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu?

Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu?

Türkiye genelinde etkili olan aşırı soğuk hava dalgası, gece saatlerinde rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ndeki verilere göre, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde dondurucu bir gece yaşandı. Şehir merkezlerinden gelen son ölçümlere göre, kış en sert yüzünü gösterdi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 1

Türkiye bu gece adeta buz kesti, termometreler -40’a kadar düştü. Hava Forum 3 Ocak 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Peki Türkiye’nin en soğuk ili bakın neresi oldu? İşte tüm detaylar…

1 10
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 2

ZİRVE YİNE GÖLE’NİN: ARDAHAN DONDU

Gecenin en düşük sıcaklığı, Türkiye’nin en soğuk noktalarından biri olan Ardahan’ın Göle ilçesinde kaydedildi. Termometrelerin -39.7°C’yi gösterdiği ilçede hayat adeta durma noktasına geldi. Bu değerle birlikte Göle, gecenin en soğuk yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti.

2 10
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 3

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU BUZ ALTINDA

Sadece Doğu Anadolu değil, İç Anadolu’nun yüksek kesimleri de dondurucu soğuklardan payını aldı.

3 10
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 4

Aşırı soğuk hava dalgası, özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece boyunca kaydedilen verilere göre, dondurucu soğuklar birçok ilde rekor seviyelere ulaştı. İşte Türkiye’nin en soğuk 9 noktası:

Sivas, Altınyayla: Gece termometreler -33.8°C'yi göstererek bölgedeki en düşük değerlerden birine ulaştı.

4 10
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 5

Erzurum, Yakutiye: Dondurucu soğukların merkezi Erzurum'da sıcaklık -33.1°C olarak kaydedildi.

5 10
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 6

Van, Çaldıran: Karasal iklimin en sert yaşandığı noktalardan Çaldıran'da sıcaklık -31.9°C'ye kadar düştü.

6 10
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 7

Kayseri, Pınarbaşı: İç Anadolu'nun bu kesiminde dahi sıcaklıklar -31.4°C seviyesini gördü.

Ağrı ve Kars (Merkez): Doğu'nun iki komşu şehri de geceyi aynı soğuklukta, -31.3°C ile geçirdi.

7 10
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 8

Tokat, Artova: Karadeniz'in iç kesimlerine doğru ilerleyen soğuk hava Artova'da sıcaklığı -29.0°C'ye çekti.

Bingöl (Merkez): Şehir merkezinde ölçülen -28.6°C'lik değer, gecenin ne kadar sert geçtiğini kanıtlar nitelikteydi.

8 10
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 9

ULAŞIM VE TARIM İÇİN DON UYARISI

Meteoroloji uzmanları, aşırı düşük sıcaklıkların neden olabileceği şiddetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle gece yolculuğuna çıkacak sürücülerin gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde ise üreticilerin gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.

9 10
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu? - Resim: 10

Soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro