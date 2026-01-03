Türkiye bu gece adeta buz kesti, termometreler -40’a kadar düştü. Hava Forum 3 Ocak 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Peki Türkiye’nin en soğuk ili bakın neresi oldu? İşte tüm detaylar…
Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu?
Türkiye genelinde etkili olan aşırı soğuk hava dalgası, gece saatlerinde rekor seviyelere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ndeki verilere göre, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde dondurucu bir gece yaşandı. Şehir merkezlerinden gelen son ölçümlere göre, kış en sert yüzünü gösterdi.
ZİRVE YİNE GÖLE’NİN: ARDAHAN DONDU
Gecenin en düşük sıcaklığı, Türkiye’nin en soğuk noktalarından biri olan Ardahan’ın Göle ilçesinde kaydedildi. Termometrelerin -39.7°C’yi gösterdiği ilçede hayat adeta durma noktasına geldi. Bu değerle birlikte Göle, gecenin en soğuk yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti.
İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU BUZ ALTINDA
Sadece Doğu Anadolu değil, İç Anadolu’nun yüksek kesimleri de dondurucu soğuklardan payını aldı.
Aşırı soğuk hava dalgası, özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece boyunca kaydedilen verilere göre, dondurucu soğuklar birçok ilde rekor seviyelere ulaştı. İşte Türkiye’nin en soğuk 9 noktası:
Sivas, Altınyayla: Gece termometreler -33.8°C'yi göstererek bölgedeki en düşük değerlerden birine ulaştı.
Erzurum, Yakutiye: Dondurucu soğukların merkezi Erzurum'da sıcaklık -33.1°C olarak kaydedildi.
Van, Çaldıran: Karasal iklimin en sert yaşandığı noktalardan Çaldıran'da sıcaklık -31.9°C'ye kadar düştü.
Kayseri, Pınarbaşı: İç Anadolu'nun bu kesiminde dahi sıcaklıklar -31.4°C seviyesini gördü.
Ağrı ve Kars (Merkez): Doğu'nun iki komşu şehri de geceyi aynı soğuklukta, -31.3°C ile geçirdi.
Tokat, Artova: Karadeniz'in iç kesimlerine doğru ilerleyen soğuk hava Artova'da sıcaklığı -29.0°C'ye çekti.
Bingöl (Merkez): Şehir merkezinde ölçülen -28.6°C'lik değer, gecenin ne kadar sert geçtiğini kanıtlar nitelikteydi.
ULAŞIM VE TARIM İÇİN DON UYARISI
Meteoroloji uzmanları, aşırı düşük sıcaklıkların neden olabileceği şiddetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle gece yolculuğuna çıkacak sürücülerin gizli buzlanmaya karşı dikkatli olması, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde ise üreticilerin gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.
Soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.