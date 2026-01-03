Donuyoruz: Türkiye'nin en soğuk ili bakın neresi oldu?

ZİRVE YİNE GÖLE’NİN: ARDAHAN DONDU

Gecenin en düşük sıcaklığı, Türkiye’nin en soğuk noktalarından biri olan Ardahan’ın Göle ilçesinde kaydedildi. Termometrelerin -39.7°C’yi gösterdiği ilçede hayat adeta durma noktasına geldi. Bu değerle birlikte Göle, gecenin en soğuk yerleşim yeri olarak kayıtlara geçti.