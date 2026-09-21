Kaynak: İHA

Kaza, ilçe merkezi Haşim Benli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaymakamlık istikametinden gelerek sola dönüş yapmak isteyen O.B. idaresindeki 03 ACK 258 plakalı otomobil ile E.G. yönetimindeki 43 AFF 872 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.