Manchester City kalesini uzun süre koruduktan sonra sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Ederson'un yerine PSG'den transfer edilen Gianluigi Donnarumma dikkat çeken açıklamalarda bundu.

DONNARUMMA: 'EDERSON BANA BAŞARILAR DİLEDİ'

İtalyan kaleci, Ederson ile iletişim halinde olduğunu ve böylesine öenmli bir kaleciden destek mesajı almasının kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Donnarumma, "Ederson’la iletişim halindeyim. Bana başarılar diledi. Böyle önemli ve tecrübeli bir kaleciden mesaj almak beni gerçekten çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

MANCHESTER CITY'DE 30 MAÇIN 13'ÜNDE GOL YEMEDİ

Manchester City'nin 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 26 yaşındaki deneyimli kaleci Gianluigi Donnarumma bu sezon Premier Lig deviyle 30 maça çıktı ve 13 maçta kalesini gole kapattı.