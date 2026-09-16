Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğle döner, sucuk, köfte ve kıyma gibi temel et ürünlerinin üretim ve etiketleme standartları yeniden belirlendi.
Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak
Tarım ve Orman Bakanlığı, dönerden sucuğa, köfteden kıymaya kadar temel et ürünlerinin üretim ve etiketleme kurallarını baştan aşağı değiştirdi. Yeni düzenlemeyle bazı ürünlerde kullanılan maddelere yasak gelirken, etiketlerde “yüzde 100 dana eti” gibi ifadelerin kullanılmasına da izin verilmeyecek.Kaynak: Haber Merkezi
Tüketiciyi korumayı amaçlayan düzenlemeler kapsamında ürünlerin içeriğinden etiketlerde kullanılacak ifadelere kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.
Mevcut işletmelerin yeni düzenlemeye uyum sağlaması için ise 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süreci tanındı.
DÖNERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Yeni Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği ile döner; yaprak, kıyma ve yaprak-kıyma döner olmak üzere üç ayrı kategoride tanımlandı.
Kıyma dönerde çiğ kırmızı et oranının en az yüzde 10, yaprak-kıyma dönerde ise yaprak et oranının en az yüzde 60 olması zorunlu hale getirildi.
Döner üretiminde fıstık, peynir, nişasta ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin kullanımı tamamen yasaklandı.
Bunun yanında süt ve yumurta kaynaklı proteinler haricindeki dışarıdan eklenen azot kaynaklarına da izin verilmeyecek.
Tüketicinin hangi ürünü tükettiğini daha açık şekilde bilmesi amacıyla etiket ve tabelalarda ürünün çeşidine göre “yaprak”, “kıyma” veya “yaprak-kıyma” ifadelerinin ürün adıyla aynı renk ve puntoda yazılması zorunlu olacak.
ETİKETLERDE "YÜZDE 100" DÖNEMİ SONA ERİYOR
Yeni düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de etiketlerde kullanılan ifadelerle ilgili oldu.
Kapsam dahilindeki ürünlerin ambalajlarında veya markalarında “yüzde 100”, “yüzde 100 dana eti” ve “yüzde 100 göğüs eti” gibi kesinlik bildiren ifadeler kullanılamayacak.
Aynı şekilde bu intibayı yaratan logolara da izin verilmeyecek.
Emülsifiye et ürünlerinde baş eti kullanılması halinde etikette açıkça “Baş eti içerir” ifadesinin bulunması gerekecek.
Formülde kullanılan hayvansal yağın hangi hayvan türüne ait olduğu da içindekiler bölümünde belirtilecek.
Çiğ kanatlı eti ürünlerinin ambalajlarında ise “Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72 °C’ye ulaşmalıdır” uyarısının yer alması zorunlu olacak.
KÖFTE VE SUCUK İÇİN YENİ KURALLAR
Kıymadan elde edilen köfte ve burger gibi kırmızı et karışımlarında protein tozu ve soya ürünlerinin kullanımı yasaklandı.
Baharat ve galeta unundan gelen nişasta ile bitkisel protein miktarlarının toplamı ise yüzde 5 ile sınırlandırıldı.
Sucuk üretiminde ürünün pH değerinin en fazla 5,4 olabileceği belirtildi.
Isıl işlem görmüş sucuklar ile pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerin nem, yağ ve tuz oranları da yeniden düzenlendi.
KANATLI KIYMADA YENİ ŞART
Kanatlı eti sektöründe de yeni bir uygulamaya geçildi.
Buna göre kanatlı kıymanın ve bu kıymadan hazırlanan karışımların piyasaya yalnızca dondurulmuş formda sürülebileceği hükme bağlandı.
Yeni düzenlemeyle temel et ürünlerinde bulunması gereken besin değerlerine de yasal sınırlar getirildi.
İŞLETMELERE 31 MART 2027'YE KADAR SÜRE
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ kapsamında işletmelere geçiş süreci tanındı.
16 Eylül 2026'dan önce faaliyet gösteren firmalar, üretim bantlarını ve etiketlemelerini yeni yasal çerçeveye uygun hale getirebilmek için 31 Mart 2027'ye kadar süreye sahip olacak.
Eski mevzuata göre üretilip ambalajlanan ürünler ise raf ömürlerini tamamlayana kadar piyasada satışta kalabilecek.