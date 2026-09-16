Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak

Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak

Tarım ve Orman Bakanlığı, dönerden sucuğa, köfteden kıymaya kadar temel et ürünlerinin üretim ve etiketleme kurallarını baştan aşağı değiştirdi. Yeni düzenlemeyle bazı ürünlerde kullanılan maddelere yasak gelirken, etiketlerde “yüzde 100 dana eti” gibi ifadelerin kullanılmasına da izin verilmeyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğle döner, sucuk, köfte ve kıyma gibi temel et ürünlerinin üretim ve etiketleme standartları yeniden belirlendi.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 2

Tüketiciyi korumayı amaçlayan düzenlemeler kapsamında ürünlerin içeriğinden etiketlerde kullanılacak ifadelere kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 3

Mevcut işletmelerin yeni düzenlemeye uyum sağlaması için ise 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süreci tanındı.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 4

DÖNERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği ile döner; yaprak, kıyma ve yaprak-kıyma döner olmak üzere üç ayrı kategoride tanımlandı.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 5

Kıyma dönerde çiğ kırmızı et oranının en az yüzde 10, yaprak-kıyma dönerde ise yaprak et oranının en az yüzde 60 olması zorunlu hale getirildi.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 6

Döner üretiminde fıstık, peynir, nişasta ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin kullanımı tamamen yasaklandı.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 7

Bunun yanında süt ve yumurta kaynaklı proteinler haricindeki dışarıdan eklenen azot kaynaklarına da izin verilmeyecek.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 8

Tüketicinin hangi ürünü tükettiğini daha açık şekilde bilmesi amacıyla etiket ve tabelalarda ürünün çeşidine göre “yaprak”, “kıyma” veya “yaprak-kıyma” ifadelerinin ürün adıyla aynı renk ve puntoda yazılması zorunlu olacak.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 9

ETİKETLERDE "YÜZDE 100" DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de etiketlerde kullanılan ifadelerle ilgili oldu.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 10

Kapsam dahilindeki ürünlerin ambalajlarında veya markalarında “yüzde 100”, “yüzde 100 dana eti” ve “yüzde 100 göğüs eti” gibi kesinlik bildiren ifadeler kullanılamayacak.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 11

Aynı şekilde bu intibayı yaratan logolara da izin verilmeyecek.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 12

Emülsifiye et ürünlerinde baş eti kullanılması halinde etikette açıkça “Baş eti içerir” ifadesinin bulunması gerekecek.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 13

Formülde kullanılan hayvansal yağın hangi hayvan türüne ait olduğu da içindekiler bölümünde belirtilecek.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 14

Çiğ kanatlı eti ürünlerinin ambalajlarında ise “Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72 °C’ye ulaşmalıdır” uyarısının yer alması zorunlu olacak.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 15

KÖFTE VE SUCUK İÇİN YENİ KURALLAR

Kıymadan elde edilen köfte ve burger gibi kırmızı et karışımlarında protein tozu ve soya ürünlerinin kullanımı yasaklandı.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 16

Baharat ve galeta unundan gelen nişasta ile bitkisel protein miktarlarının toplamı ise yüzde 5 ile sınırlandırıldı.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 17

Sucuk üretiminde ürünün pH değerinin en fazla 5,4 olabileceği belirtildi.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 18

Isıl işlem görmüş sucuklar ile pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerin nem, yağ ve tuz oranları da yeniden düzenlendi.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 19

KANATLI KIYMADA YENİ ŞART

Kanatlı eti sektöründe de yeni bir uygulamaya geçildi.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 20

Buna göre kanatlı kıymanın ve bu kıymadan hazırlanan karışımların piyasaya yalnızca dondurulmuş formda sürülebileceği hükme bağlandı.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 21

Yeni düzenlemeyle temel et ürünlerinde bulunması gereken besin değerlerine de yasal sınırlar getirildi.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 22

İŞLETMELERE 31 MART 2027'YE KADAR SÜRE

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğ kapsamında işletmelere geçiş süreci tanındı.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 23

16 Eylül 2026'dan önce faaliyet gösteren firmalar, üretim bantlarını ve etiketlemelerini yeni yasal çerçeveye uygun hale getirebilmek için 31 Mart 2027'ye kadar süreye sahip olacak.

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Döner, sucuk, köftede yeni dönem: Kurallar sil baştan değişti, artık bunlar yasak - Resim: 24

Eski mevzuata göre üretilip ambalajlanan ürünler ise raf ömürlerini tamamlayana kadar piyasada satışta kalabilecek.

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