Günlük yaşamın koşturmacasında sıklıkla başvurduğumuz dondurulmuş gıdaların eve ulaşana kadar geçirdiği süreç, en az pişirilme aşaması kadar kritik bir önem taşıyor.
Dondurulmuş gıdada sakın bu hatayı yapmayın: Uzman isimden hayati uyarı
Buzdolaplarında en çok bulunan ürünlerden biri olan dondurulmuş gıdalarda en çok yapılan hatalar ortaya çıktı. Uzman isim çözünme işleminde yapılan yanlışları sıralayarak hayati uyarılar yaptı.
Dondurulmuş gıdaların taşınmasında soğuk zincirin mutlaka korunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Hale Handan Sarıkaya, "Market alışverişinde dondurulmuş ürünler en son alınmalı ve mümkünse yalıtımlı çantalarda, buz aküleriyle birlikte en kısa sürede eve ulaştırılmalıdır. Özellikle çözünmeye başlayan gıdalarda hızlı bakteri oluşumu için çok uygun bir zemin hazırlanıyor" dedi.
Dondurulmuş gıdaların çözündürülmesinde en güvenli yöntemin buzdolabı olduğunu belirten Dr. Sarıkaya, "Eksi 18 dereceden çıkarılan gıdanın, buzdolabında artı 4 derecede yaklaşık 24 saat içinde yavaşça çözülmesi en sağlıklı yöntemdir.
Daha hızlı çözündürme gerektiğinde ise su geçirmez ambalaj içinde soğuk su yöntemi kullanılabilir. Mikrodalga kullanımı ise son seçenek olmalı. Bu yöntemde çözünen gıdanın hemen pişirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.
ODA SICAKLIĞI UYARISI
En sık yapılan hatalardan birinin gıdaların oda sıcaklığında çözündürülmesi olduğunu belirten Dr. Sarıkaya, "Gıdanın dış yüzeyi hızla çözünürken bakteriyel çoğalma başlar.
Bu durum ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Özellikle sıcak suyla çözündürme de benzer şekilde risklidir. Gıdalarda yalnızca bakteri değil, bakterilerin oluşturduğu toksinler de risk taşıyor.
Pişirme işlemi bakterilerin çoğunu yok etse de bakteriyel toksinler kalabilir. Bu toksinler uzun vadede vücutta inflamasyona, hücre hasarına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.
ÇÖZÜNEN GIDA TEKRAR DONDURULMAMALI
Çözündürülmüş gıdaların tekrar dondurulmasının önerilmediğini belirten Dr. Sarıkaya, "Sağlıklı koşullarda buzdolabında çözünen gıdalar teorik olarak yeniden dondurulabilir ancak bu durum gıdanın besin değerini düşürür.
Oda sıcaklığında çözünen gıdalar ise kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Sağlıklı ve güvenli beslenme için dondurulmuş gıdaların doğru yöntemlerle çözündürülmesi gerekir.
En doğru yaklaşım, gıdayı kontrollü şekilde çözdürüp kısa sürede tüketmektir" diyerek sözlerini tamamladı.