Luka Doncic, 60 sayılık performansıyla Los Angeles Lakers’ın galibiyetinde başrol oynadı. Lakers, deplasmanda Miami Heat’i 134-126 mağlup etti.

Kaseya Center’da oynanan karşılaşmada Doncic, 60 sayı ve 7 ribaunt üreterek takımını sırtladı. Bu performansıyla, Kobe Bryant’ın emeklilik maçından bu yana Lakers formasıyla 60 sayı barajına ulaşan ilk oyuncu oldu.

Konuk ekipte LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla triple-double istatistiğine imza attı.

Heat cephesinde Jaime Jaquez Jr. ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giymezken, Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı.

Tyler Herro 21, Norman Powell ise 20 sayıyla maçı tamamladı.