Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Ilısu Köyü’nde, Melendiz Çayı kıyısında oluşan Gelin Kayası Buzul Şelalesi, kışın doğaya yazdığı sessiz ama görkemli bir destan gibi ziyaretçilerini karşılıyor.

Aksaray’ın Ilısu Köyü sınırlarında, Melendiz Çayı boyunca yer alan ve “Gelin Kayası” olarak bilinen doğal oluşum, kış mevsiminin sert yüzünü estetik bir tabloya dönüştürdü. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kayalardan süzülen suların donması sonucu ortaya çıkan Ilısu Buzul Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.

Kışın sessizliği içinde adeta zamanın durduğu bu noktada, kayalardan aşağı doğru sarkan buz kütleleri; beyaz ve mavinin iç içe geçtiği büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Doğanın sabrını, gücünü ve dinginliğini aynı anda yansıtan bu doğal oluşum, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa severler için eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

SOĞUĞUN İÇİNDE SAKLI BİR DOĞA MASALI

Ilısu Buzul Şelalesi, yalnızca bir doğal güzellik değil; aynı zamanda kışın doğaya kattığı estetik zarafetin somut bir örneği. Sessizliğin hâkim olduğu bölgede, buzun kayalarla buluşmasıyla oluşan manzara, ziyaretçilerine şehir hayatının gürültüsünden uzak, huzurlu bir kaçış imkânı sağlıyor.

Bölge sakinleri, her yıl kış aylarında oluşan bu doğal güzelliğin Aksaray’ın yeterince bilinmeyen doğa harikalarından biri olduğuna dikkat çekerek, Ilısu’nun dört mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu ifade ediyor.

AKSARAY KIŞ TURİZMİ İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL

Uzmanlar, Ilısu Buzul Şelalesi gibi doğal oluşumların, Aksaray’ın kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Doğal yapısı bozulmadan korunması gereken bölge, kontrollü tanıtım ve doğa dostu turizm anlayışıyla hem yerel ekonomiye katkı sağlayabilir hem de Türkiye’nin önemli kış destinasyonları arasına girebilir.

24 Ocak 2026 tarihi itibarıyla doğanın kış imzasını taşıyan Ilısu Buzul Şelalesi, sessizliğin güzelliğini görmek isteyen herkesi beyaz ve mavinin büyülü buluşmasına davet ediyor.