Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu

Kars ve Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü'nde tekne turları başladı. Kışın üzerinde kızak yapılan Çıldır Gölü’nde yazın sürat teknesiyle misafirler eğlenceli anlar yaşıyor. Tekne turuyla gölün yaz aylarında da bölgenin turizm merkezi olması hedefleniyor.