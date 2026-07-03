Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu

Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu

Kışın atlı kızaklarla adından söz ettiren Doğu Anadolu'nun incisi Çıldır Gölü, yaz sezonunu sürat tekneleriyle açtı.

Kaynak: DHA
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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 1

Kars ve Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü'nde tekne turları başladı. Kışın üzerinde kızak yapılan Çıldır Gölü’nde yazın sürat teknesiyle misafirler eğlenceli anlar yaşıyor. Tekne turuyla gölün yaz aylarında da bölgenin turizm merkezi olması hedefleniyor.

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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 2

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki ve Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bölgenin en önemli turizm merkezi.

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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 3
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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 4

Çok sayıda kuş türünün barındığı Kuş Adası’nın çevresinde işletmecilik yapan Bahri Ağbulak, "Çıldır Gölünde tekne turlarımız başladı.

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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 5

Yaklaşık yarım saat süren turumuzu kişi başı 500 TL olarak belirledik. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 6

Tura katılanlardan Sezer Kızıltaş, "Böylesi doğal güzelliklerin yanında tekne turundan çok büyük keyif aldım. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 7
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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 8
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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 9
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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 10
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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 11
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Donan göl dalgalandı: Kızaklar gitti, tekneler geldi: Çıldır Gölü’nde ezberler bozuldu - Resim: 12
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