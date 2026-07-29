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Trump, yaptığı açıklamalarda İran'ın beklenen Amerikan misillemesinden haberdar olduğunu belirterek, askeri bir operasyonun yolda olduğunu doğruladı.

Bölgedeki gerilimin had safhaya ulaştığı şu günlerde Trump, Tahran yönetiminin kendilerinden bir karşı saldırı yapmamalarını talep ettiğini ifade etti. Ancak hemen dün gece Amerikan unsurlarına yönelik bir saldırı girişimi olduğunu dile getirerek, misillemenin meşruiyetine dikkat çekti.

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''TRUMP: İran’ı çok sert vuracağız, çünkü vurma sırası bizde. Saldırının Geldiğini biliyorlar. Bizden bunu yapmamamızı istiyorlar, ama dün gece bize ateş etmeye çalıştılar. Saatte 8.500 mil hızla giden beş roket fırlatıldı ve beş roketin tamamı indirildi. Yine de şanslarını denediler. Yani sıra bizde ve bir noktada bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz. Ama onları çok sert vuracağız.''

Ayrıntılar gelecek...