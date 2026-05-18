Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran’a tehdit eden yeni bir paylaşım yaptı.

Trump, üzerine ABD bayrağı yerleştirilmiş bir Orta Doğu haritasında İran’ı gösteren çok sayıda okun olduğu yeni bir fotoğraf paylaştı. Söz konusu paylaşım, ABD’nin İran’a yeniden saldırılarını başlatacağına dair sinyal olarak yorumlandı.

"HIZLICA HAREKETE GEÇSELER İYİ OLUR"

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a tanınan zamanın daraldığı noktasında ihtar niteliğinde ifadelere yer verdi. ABD Başkanı, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur." ifadelerini kullandı. İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEN 5 ANA ŞART

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre ABD, İran'a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. ABD'nin İran'a ilettiği şartlar;

ABD tarafından tazminat ödenmemesi,

İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi,

İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması,

İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması, savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı.