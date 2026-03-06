Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran ile hiçbir anlaşma olmayacağını belirterek, tek seçeneğin koşulsuz teslimiyet olduğunu bildirdi.

Trump, İran'da "harika ve kabul edilebilir liderlerin seçilmesi" durumunda ise ABD ve müttefiklerinin ülkenin yeniden ayağa kalkması için çalışacağını belirtti. Trump, ABD'nin ve ortaklarının İran'ı "yıkımın eşiğinden geri döndürmek" ve ekonomik olarak daha güçlü hale getirmek için çaba göstereceğini söyledi.

İran'ın geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, ülkenin "harika bir geleceğe sahip olacağını" savundu. Trump ayrıca, açıklamasında "Make Iran Great Again (MIGA)" ifadesini kullanarak dikkat çekti.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

İran ile koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak! Bundan sonra ve büyük ve kabul edilebilir bir lider(ler) seçildikten sonra, biz ve birçok harika ve çok cesur müttefikimiz ve ortağımız, İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek, onu ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü hale getirmek için yorulmadan çalışacağız. İran'ın harika bir geleceği olacak. "İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!)." Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim! Başkan Donald J. Trump