ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyayı yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

'YÜZDE 10 KÜRESEL GÜMRÜK VERGİSİ DAHA UYGULANACAK'

Gümrük vergisi hakkında açıklamalarda bulunan Trump, “Mahkeme bana bir ülkeyi yok etme yetkisi veriyor ama gümrük vergisi koyamıyorum öyle mi? Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, tüm ulusal güvenlik gümrük vergileri yürürlükte kalmaya devam edecek. Gümrük vergilerini savaşları bitirmek için kullanmıştım. Bitirdiğim 8 savaştan 5’ini gümrük vergileriyle bitirmiştim. Diğer gümrük vergilerine ek olarak %10 küresel gümrük vergisi daha uygulanacak” sözlerini sarf etti.

'ANAYASA MAHKEMESİ'NDEKİ DEMOKRATLAR MİLLETİMİZ İÇİN REZİLLİKTİR'

Anayasa Mahkemesi ve demokratları da hedef alan Trump, “Anayasa Mahkemesi’ndeki Demokratlar milletimiz için rezilliktir. Bana göre Anayasa Mahkemesi, yabancı lobiler ve siyasi bir hareket tarafından etkilenmiş durumda. Bu anayasa mahkemesi yargıçları ülkemiz için utançtır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yüksek Mahkeme Cuma günü Başkan Donald Trump'ın geniş kapsamlı küresel gümrük tarifelerini iptal ederek, Beyaz Saray'ın ekonomi politikalarına darbe vurdu.

Altı oya karşı üç oyla alınan karar, ABD'nin neredeyse tüm ticaret ortaklarına uyguladığı kapsamlı karşılıklı gümrük vergileri de dahil olmak üzere, acil durum yetkileri yasası kapsamında uygulanan tarifelere odaklanıyor.

Çoğunluk, Anayasa'nın Kongre'ye gümrük tarifelerini de içeren vergiler koyma yetkisini "çok açık bir şekilde" verdiğini tespit etti.

Baş Yargıç John Roberts, "Çerçeveyi çizenler, vergilendirme yetkisinin herhangi bir bölümünü Yürütme Organına vermemiştir" diye yazdı.

Yargıçlar Samuel Alito, Clarence Thomas ve Brett Kavanaugh ise karara muhalif kaldı.

Kavanaugh muhalefet şerhinde, "Burada söz konusu olan gümrük tarifeleri akıllıca bir politika olabilir ya da olmayabilir. Ancak metin, tarih ve içtihat açısından açıkça yasaldırlar," diye yazdı.

Trump ise, verilen bu karara karşı çıkarak, “Mahkeme bana bir ülkeyi yok etme yetkisi veriyor ama gümrük vergisi koyamıyorum öyle mi? Diğer gümrük vergilerine ek olarak %10 küresel gümrük vergisi daha uygulanacak” diyerek mahkemenin kararına adeta meydan okudu.