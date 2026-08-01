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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan ve Gazze Şeridi’nde “kalıcı barış ile istikrarı” hedefleyen 15 maddelik kapsamlı yol haritasının ayrıntıları belli oldu. İsrail askeri varlığının bölgeden tamamen çekilmesini ve Hamas’ın silahsızlandırılmasını içeren taslağa Hamas onay verdiğini duyurdu. Associated Press’e (AP) demeç veren Hamas yetkilileri şartları kabul ettiklerini açıklarken, İsrail hükümetinden henüz konuya ilişkin resmi bir değerlendirme yapılmadı.

Bölgenin geleceğini şekillendirecek 15 maddelik tarihi uzlaşı maddeleri şu şekildedir:

1. Taraflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 (2025) sayılı kararı temelinde, Trump'ın barış planına sadık kalacaklarını teyit eder. Bu süreçle çatışmaların sonlandırılması, İsrail'in çekilmesi, Filistin yönetiminin tesisi, ekonomik rehabilitasyon ve bağımsız devlet gidişatının önünün açılması amaçlanmaktadır.

2. İsrail ve Filistinli gruplar askeri faaliyetleri tamamen durduracaktır. Onaydan itibaren 14 gün içinde hazırlanacak takvimin ardından Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) göreve başlayacak; süreç Uluslararası Doğrulama Komitesi (IVC) tarafından denetlenecektir.

3. Plan kapsamındaki bir sonraki safhaya geçebilmek için mevcut aşamadaki yükümlülüklerin yerine getirildiğinin IVC tarafından tescil edilmesi gerekecektir.

4. Hamas dahil tüm gruplar, idari ve güvenlik yetkilerini bağımsız hareket edecek olan NCAG'ye devretmeyi ve bu yapıya müdahale etmemeyi taahhüt eder.

5. NCAG kamu düzenini sağlayacak, çalışanların haklarını koruyacak ve uluslararası destekle mali denetim gerçekleştirecektir. Eski borçlar ve yükümlülükler azami 400 milyon dolar sınırıyla üç yıla yayılarak ödenecektir.

6. Gazze Şeridi; "Tek Otorite, Tek Kanun, Tek Silah" prensibiyle, hukuka ve şeffaf yönetim anlayışına uygun idare edilecektir.

7. Polis kadrosu güvenlik soruşturmasından geçirilecek, uygun görülmeyenler sivil alanlara veya emekliliğe yönlendirilecektir. Tüm emniyet mühimmatı NCAG yönetimine devredilecektir.

8. Ağır mühimmat, tünel ve askeri tesislerin envanterden çıkarılması süreci NCAG kontrolünde yürütülecektir. Silahlar İsrail’e veya üçüncü taraflara verilmeyecek, süreç tamamlandığında silah tekelini sadece NCAG elinde tutacaktır.

9. Şahsi silahlar Filistin mevzuatına tabi olacak; tescil, ruhsatlandırma ve toplumsal entegrasyon yetkisi tek merci olarak NCAG'de bulunacaktır.

10. Silahlı milis grupların mühimmatı toplanacak, bu kişilerin emniyet veya askeri kadrolara katılımına izin verilmeyecektir.

11. İç çatışmaları engelleyecek, kan davalarını, silahlı güç gösterilerini ve askeri geçit törenlerini yasaklayacak bir Toplumsal Barış Anlaşması imzalanacaktır.

12. İsrail birlikleri ile sivil yönetimi ayırmak amacıyla geçici uluslararası güç konuşlandırılacaktır. Bu güç kolluk görevi yapmayacak; ateşkesi izleyecek, insani yardımları güvenceye alacak ve yerel polisi eğitecektir.

13. İsrail ordusu, kimseyi zorla yerinden etmeme taahhüdü doğrultusunda belirlenen takvime göre Gazze'den tamamen çekilecektir.

14. Gazze sınırları içerisindeki tüm iç güvenlik süreçlerinden doğrudan NCAG sorumlu olacaktır.

15. Gazze'nin altyapısının ve ekonomisinin yeniden ayağa kaldırılması için gerekli finansman ve imar planı, Barış Kurulu (BoP) ile NCAG denetiminde yürütülecektir.