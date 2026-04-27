ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde yaşanan saldırı girişiminin ardından CBS kanalındaki 60 Minutes programına verdiği röportajda gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Washington’daki olay sonrası sunucu Norah O’Donnell’ın saldırganın notundaki ağır ithamları okuması sonucu, yayının seyri bir anda değişti.

“MANİFESTO” GERİLİMİ YAYINA DAMGA VURDU

Röportaj sırasında sunucu O’Donnell, saldırgan Cole Tomas Allen’ın kaleme aldığı notta yer alan “pedofili, tecavüzcü ve hain” ifadelerini doğrudan Trump’a yöneltti. Bu hamle, canlı yayında tansiyonun yükselmesine neden oldu. Trump, bir suçlunun iddialarının ulusal kanalda seslendirilmesine çok sert tepki gösterdi.

“BEN TECAVÜZCÜ DEĞİLİM, UTANMALISIN”

Sunucunun söz konusu ifadeleri okuması üzerine Trump sert tepki gösterdi. İddiaları kesin bir dille reddeden Trump, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim. Ben bir pedofili de değilim. Bunlar hasta bir insanın saçmalıklarıdır ve bunları burada okuduğun için utanman gerekiyor" dedi.

“SİZ KORKUNÇ İNSANLARSINIZ”

Trump, bu soruyu “kötü niyetli gazetecilik” olarak nitelendirerek medya eleştirisini sürdürdü. "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi. ABD Başkanı, iddiaların kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığının altını çizerek, medyanın bir saldırganın hezeyanlarını yaymasına tepki gösterdi.

SALDIRI VE GÜVENLİK VURGUSU

Röportajın devamında saldırganın kimliğinin ve bağlantılarının bilindiğini ifade eden Trump, bu tür söylemlerin şiddeti körüklediğini savundu. Manifestodaki iddiaların medyada yer bulmasını eleştiren Trump, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyük bir facianın önlendiğini belirtti.