Kaynak: ANKA

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin toplam 111 adet Boeing uçağı alacağını, ayrıca 50 adetlik ek uçak opsiyonunun da anlaşmada yer aldığını duyurdu.

Küresel havacılık sektöründe büyük yankı uyandıran sipariş paketinin, ABD Ticaret Bakanlığı ve Howard Lutnick’in temasları sonucunda netleştiği aktarıldı.

"AMERİKAN İMALATI İÇİN BÜYÜK BİR GÜN"

Anlaşmanın 10 milyarlarca dolarlık ihracat değerine ulaştığını vurgulayan ABD Başkanı Trump, sürecin ABD ekonomisine sağlayacağı katkıları şu sözlerle değerlendirdi:

“Boeing ve Amerikan imalatı için büyük bir gün. Bugün Türkiye ve Bangladeş, toplam 111 Boeing uçağı satın alacaklarını, ayrıca 50 uçak için de opsiyon bulunduğunu açıkladı. Bu, Howard Lutnick ve Ticaret Bakanlığı'nın desteğinin ardından gerçekleşti. On milyarlarca dolarlık satış ve devasa ABD ihracatı, ülkemiz genelinde on binlerce Amerikan istihdamını destekliyor. Piyasa, Boeing ve benim başından beri bildiğimiz şeyi görüyor: Amerika'da ürettiğinizde, Amerika'dan ihraç ettiğinizde ve Amerikalı işçileri desteklediğinizde şirketinizi daha güçlü hale getirirsiniz. Boeing'i ve inanılmaz iş gücünü tebrik ediyorum.”







Gerçekleşen dev satış hamlesinin, ABD genelinde on binlerce kişiye istihdam olanağı sunması ve Boeing’in küresel pazardaki pazar payını güçlendirmesi bekleniyor.





NE OLMUŞTU?

Türk Hava Yolları (THY), uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda Boeing ile 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda imzalandı.

2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, şirketin Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor.

Erdoğan'ın huzurunda kesinleştirilen anlaşmayla şirketin kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi ve filo büyüme stratejisinin desteklenmesi hedefleniyor.

Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı bulunuyor.

Anlaşma ayrıca THY'ye, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkanı sunuyor. Böylece şirketin, uçuş ağındaki yolcu talebi ve operasyonel ihtiyaçlara göre filo kapasitesini daha esnek şekilde planlaması hedefleniyor.