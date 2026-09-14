Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Ukrayna’nın Rusya’nın enerji hedeflerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini belirtti. Rusya’nın da aynı şekilde Ukrayna’nın enerji hedeflerini vurmama konusunda anlaşmaya dahil olduğunu ifade etti.

Dünyadaki dizel fiyatlarının yükselmesine de değinen Trump, fiyat artışının temelinde İran’ın bulunmadığını söyledi.

Trump, dizel fiyatlarındaki yükselişin esas nedeninin büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu belirtti.